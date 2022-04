Si invita l insolente a cambiarlo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si invita l insolente a cambiarlo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TONO

Significato/Curiosita : Si invita l insolente a cambiarlo

Il termine tono deriva dal greco antico t (tonos, dal verbo te ovvero teino, allungarsi), può avere diversi significati: tono – in musica è un'unità... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

invita a sognare; Si invita no a pranzo; Si invita no... insieme ai porci!; Famoso motto latino che invita ad osare; Un azione insolente ; Atteggiamento presuntuoso ed insolente ; Tipo volgare e insolente ; Prepotente e insolente ; E' molto facile scambiarlo per un altro; Decide di cambiarlo chi si pettina diversamente; Impegna chi lo riceve a ricambiarlo ; Riccardo III provò a scambiarlo per il suo regno;