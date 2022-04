Interrompono i film sui canali televisivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Interrompono i film sui canali televisivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SPORT

Significato/Curiosita : Interrompono i film sui canali televisivi

Fuori dai canoni televisivi classici - tematiche legate all'adulterio, alla violenza, al sesso, profanando luoghi comuni e tabù televisivi, attirando su...

Lo sport è l'insieme di attività motorie che impegna — a livello agonistico oppure di esercizio — le capacità psicofisiche dell'atleta, che svolge una... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

