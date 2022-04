Lo grida l arbitro di tennis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo grida l arbitro di tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : NET

Significato/Curiosita : Lo grida l arbitro di tennis

Tre arbitri assicurano l'arbitraggio: un arbitro, detto "arbitro centrale", in piedi e che si sposta coi combattenti e due arbitri, detti "arbitri di angolo"...

Altre definizioni con grida; arbitro; tennis; Si grida per mandare avanti; I soldati che facevano grida re Arrivano i nostri; Lo grida l inventore che ce la fa; Ragazzo da sgrida re; Lo sono gli interventi punibili dall arbitro ; Il quadrato con l arbitro ; Coadiuva l arbitro con dei sistemi elettronici; Lo mostra l arbitro per ammonire; Il Becker ex tennis ta tedesco; Il punto con il quale il tennis ta vince la partita; Con pong è il tennis da tavolo; Il torneo del Grande Slam più antico del tennis ; Cerca nelle Definizioni