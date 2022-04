Il genitore di Livio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il genitore di Livio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PATER

Significato/Curiosita : Il genitore di livio

Relativi alla morte di cicerone col giudizio di livio sull'oratore, tramandati da seneca il vecchio). scrivendo la sua opera livio ritornò alla struttura...

2020, vedi padrenostro. il padre nostro (in latino: pater noster; in greco antico: pte µ, páter hemôn), così chiamato dalle parole iniziali, detto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

Altre definizioni con genitore; livio; Chi fa da genitore ad un figlio non suo; Lo è un genitore troppo indulgente con i figli; Il genitore maschio; Sorella di un genitore ; L arte di livio ; Tu e tu... per livio ; L arte di livio ; Tre volte... per livio ; Cerca nelle Definizioni