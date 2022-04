Festa paesana con fiera e mercato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Festa paesana con fiera e mercato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SAGRA

Significato/Curiosita : Festa paesana con fiera e mercato

Raffigurante la madonna col bambino. la festa paesana si svolge la seconda domenica di maggio; patrona della frazione è sant'eurosia. il sito di castrum paderni...

sagra – festa popolare di natura religiosa o tradizionale, connotata da fiera e mercato per valorizzare soprattutto dei prodotti locali sagra - sinonimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

Altre definizioni con festa; paesana; fiera; mercato; Un erba tenace e infesta nte; Una manifesta zione veneziana in costume; La festa che chiude il Carnevale ambrosiano; Fatto che precede la manifesta zione; Il Santo cui è dedicata la sagra paesana ; Festa paesana ; Ha un posto in fiera ; Un tipo di fiera ; Il rivale di fiera mosca; Le feste con la fiera ; Edificio che i Romani usavano come mercato coperto; Ci si mette la spesa in cassa al supermercato ; Il maggior mercato risiero d Europa; Il reparto al supermercato con cibo non conservato; Cerca nelle Definizioni