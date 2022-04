È dura in galera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È dura in galera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : GI

Significato/Curiosita : E dura in galera

Galea (disambigua). la galea o galera è un tipo di nave da guerra e da commercio spinto completamente dalla forza dei remi e talvolta dal vento, grazie anche...

Vedi yu-gi-oh! (disambigua). yu-gi-oh! ( yugio) è un media franchise giapponese, composto da sette serie anime e quattro manga: yu-gi-oh!, il... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

Altre definizioni con dura; galera; Un periodo che dura due decenni; Gocciolina che scende dura nte il pianto; Codice di Procedura Militare Religione abbreviazione; La fulminea fermata ai box dura nte i Gran Premi; Fuggito dalla galera ; La galera a vita; Fuggiti di galera ; Fuggiti dalla galera ; Cerca nelle Definizioni