Un dito della mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un dito della mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MEDIO

Significato/Curiosita : Un dito della mano

Il pollice è un dito della mano, il più laterale, detto anche primo dito. il pollice è ruotato di 90° sull'asse coronale rispetto alle altre dita, ed...

Disambiguazione – se stai cercando l'album dei sempre noi, vedi medio oriente (album). il medio oriente è una regione storico-geografica che comprende territori... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

Altre definizioni con dito; della; mano; L imprendito re che possiede autoscontri e tagadà; Spiare con l udito ; Si porta al dito ; Lavora in un istituto di credito ; Il Renzi della politica; La roccia tipica di Lavagna e... della lavagna; Il codice che vige nella foresta: legge della __; L arbusto della gloria; Uccello come il germano ; Celebre principessa Romano v figlia di zar russi; Notabile musulmano ; Si formano in autostrada; Cerca nelle Definizioni