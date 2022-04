Copre la casa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Copre la casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TETTO

Significato/Curiosita : Copre la casa

E il 1607. la cupola copre lo spazio dov'è incentrata tutta la basilica, ospitando il sacello della santa casa. tra il 1610 e il 1615 la volta fu affrescata...

Se stai cercando altri significati vedi tetto (disambigua), tetti (disambigua) e copertura (disambigua) il tetto, più precisamente la copertura, è la parte... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

Altre definizioni con copre; casa; Ricopre normalmente le strade aperte al traffico; Ricopre la palla da baseball; copre la lampadina dell abat-jour; copre le spalle del sacerdote; Si attraversa per entrare in una casa o un negozio; Una casa con giardino; È accolto in casa altrui; Il documento con cui si acquista casa ; Cerca nelle Definizioni