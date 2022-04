Come uno schiaffo ben assestato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come uno schiaffo ben assestato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SONORO

Significato/Curiosita : Come uno schiaffo ben assestato

Riuscirà mai a capire il motivo di quel gesto, se si fosse trattato di uno schiaffo assestato allo scopo di punirlo o soltanto di una reazione inconscia del padre...

Ottico sonoro magnetico sonoro analogico sonoro digitale gli standard sonori adottati nel cinema sono: cinema tradizionale (immagini analogiche e sonoro analogico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

Altre definizioni con come; schiaffo; assestato; C è chi la chiama cocome ro; come dire rustico; Ridotti di diametro come possono esserlo certi pilastri; Uccello come il germano; La città di uno storico schiaffo ; Pronto a dare schiaffo ni; Pronta agli schiaffo ni; Violenti schiaffo ni; Se ben assestato è sonoro; assestato o sferrato come un colpo; Cerca nelle Definizioni