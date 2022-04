Un colpo che allarma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un colpo che allarma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un colpo che allarma

In italiano come "film del colpo grosso") è quel sottogenere cinematografico del film giallo che descrive storie in cui un gruppo di individui – generalmente...

La polvere da sparo è il più antico esplosivo utilizzato dall'uomo. è costituito da una miscela di zolfo (s), carbonio (c) e nitrato di potassio (salnitro...