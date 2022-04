Certi fatti la destano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Certi fatti la destano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ECO

Significato/Curiosita : Certi fatti la destano

Feriti, pur «con ferite guaribili da 2 a 12 giorni», stigmatizzando la fantasia di «certi giornalisti» moderati che avevano scritto di carabinieri «stramazzare...

Umberto eco (alessandria, 5 gennaio 1932 – milano, 19 febbraio 2016) è stato un semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, accademico, bibliofilo e medievista... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

Altre definizioni con certi; fatti; destano; È tacito in certi contratti; Ridotti di diametro come possono esserlo certi pilastri; Cola da certi alberi; Fiume francese che ci ricorda certi castelli; fatti tenuti nascosti; Alda __: Crimini e misfatti ; Raccontare i fatti ; Scrivono di storia riportando i fatti in ordine cronologico; Si ridestano ... rievocando; La destano gli infelici; Di notte destano sospetti; La corte per i reati che destano allarme sociale; Cerca nelle Definizioni