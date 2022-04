Al centro dell aula - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Al centro dell aula. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : UL

Significato/Curiosita : Al centro dell aula

Prevalente e l'altare si trova al centro, allora non ha senso parlare di aula, poiché questa in verità non esiste essendo sovrapposta al presbiterio, il luogo...

Università sudafricana ul – codice vettore iata di srilankan airlines ul – codice iso 3166-2:in di uttaranchal (india) <ul>...</ul> – elemento html che... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

Altre definizioni con centro; dell; aula; Razza bovina originaria del centro Italia; Il centro di Angera; È al centro della ruota; Porto e centro balneare bulgaro sul Mar Nero; Un gas dell aria; É l ombelico dell a Sicilia; La struttura portante dell automobile; Il capo dell azienda; Il portico-aula del filosofo greco Zenone; In mezzo all aula ; Ce n è una in ogni aula ; Lo sono i giudici in aula ; Cerca nelle Definizioni