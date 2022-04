Ex casa discografica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ex casa discografica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RCA

Significato/Curiosita : Ex casa discografica

La cgd (sigla di compagnia generale del disco) è stata una casa discografica italiana attiva tra il 1948 e il 1988 e utilizzata come marchio fino al 2004...

La rca italiana è stata una casa discografica italiana. nata nel 1949 come sussidiaria indipendente della statunitense rca records, fu attiva fino al... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

