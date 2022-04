Capoluogo dell arcipelago delle Baleari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capoluogo dell arcipelago delle Baleari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : PALMA DI MAIORCA

Significato/Curiosita : Capoluogo dell arcipelago delle baleari

Le isole baleari (in catalano: illes balears, afi: ['iz bl'as]; in spagnolo baleares, pron. ['islas ßale'aes]) sono un arcipelago del mar mediterraneo...

palma, conosciuta anche come palma di maiorca (in catalano palma o ciutat de mallorca, in spagnolo palma de mallorca) è un comune spagnolo di 416 065... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

Altre definizioni con capoluogo; dell; arcipelago; delle; baleari; L arcipelago spagnolo che ha per capoluogo Palma di Maiorca; capoluogo lombardo; capoluogo dell arcipelago delle Baleari; Il capoluogo siciliano più vicino all Etna; La testa dell armadillo; Fu un esponente di spicco dell a rivoluzione francese; Nato a Seul il 15 dicembre 1972, l attore sudcoreano è il protagonista dell a pluripremiata serie Squid Game; Cerchi dell inferno dantesco; L arcipelago spagnolo che ha per capoluogo Palma di Maiorca; Capoluogo dell arcipelago delle Baleari; arcipelago greco con Ios e Mykonos; L arcipelago con Las Palmas; È delle 12 scimmie in un film con Brad Pitt; Città spagnola delle corse dei tori; La città delle streghe in Campania; Capoluogo dell arcipelago delle Baleari; Capoluogo dell arcipelago delle baleari ; Una ceramica... di un isola delle baleari ; L isola delle baleari con Mahón; La più vasta delle isole baleari ; Cerca nelle Definizioni