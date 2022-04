Ha bisogno di polli per fare il pieno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha bisogno di polli per fare il pieno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : STIA

Significato/Curiosita : Ha bisogno di polli per fare il pieno

per la somiglianza della sua pettinatura con il ciuffo di certi polli. negli anni più recenti, la padovana è stato oggetto di attenzione da parte di alcuni...

stia è una parte del comune sparso di pratovecchio stia. nel 2011 il suo territorio comunale contava 2 990 abitanti. dal 1º gennaio 2014 il comune di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

Altre definizioni con bisogno; polli; fare; pieno; Fornire supporto a chi ne ha bisogno ; bisogno so di protezione; Chi lo è non ha bisogno di medicine; Lo è ogni organismo che ha bisogno di ossigeno; Case per il trasporto dei polli ; Il primo è il polli ce; L impolli nazione delle piante causata dal vento; L Apolli nare santo che fu vescovo dell Alvernia; Permette di fotografare soggetti molto distanti; Così rilevanti da fare storia; fare una critica su un opera d arte o su un evento; Isolare e mettere in difficoltà: fare terra __; Colpito in pieno come un bersaglio; Euforico e pieno di energia; È pieno di vestiti; Terreno pieno di sassi; Cerca nelle Definizioni