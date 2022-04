Il Becker ex tennista tedesco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Becker ex tennista tedesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BORIS

Significato/Curiosita : Il becker ex tennista tedesco

Boris franz becker (leimen, 22 novembre 1967) è un ex tennista tedesco. soprannominato bum bum per l'esplosività del servizio e l'abilità nel serve-and-volley...

borís nikoláevic él’cin (ipa: b'ris nik'ajvi 'jeln; in russo: ´ ´ ´; butka, 1º febbraio 1931 – mosca, 23 aprile 2007)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

Altre definizioni con becker; tennista; tedesco; Il punto con il quale il tennista vince la partita; Roger grande tennista ; Adriano __, ex tennista ; Costringe il tennista a guardare in alto; Il matematico tedesco che ricorda una bottiglia; Un tedesco di Monaco o Augusta; Matthaus: noto allenatore ed ex calciatore tedesco ; Fiume tedesco affluente di destra del Reno; Cerca nelle Definizioni