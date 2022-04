Affetti da fissazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Affetti da fissazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MANIACI

Significato/Curiosita : Affetti da fissazioni

Osservatore esterno, chi è affetto da questi blocchi può apparire in stato di confusione. secondo sigmund freud la fissazione nasce in periodi remoti dello...

Stesso maniaci, e nel libro "in nome dell'antimafia" (edizioni iod 2021) scritto da salvo vitale. alla conduzione del telegiornale di telejato, maniaci non... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

