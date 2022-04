Un vortice di emozioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un vortice di emozioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TURBINIO

Significato/Curiosita : Un vortice di emozioni

di umberto boccioni, che definiva l'arte come risultato finale di un vortice di emozioni: in realtà esso ha molti punti di contatto con la poetica di...

Disambiguazione – "turbine" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi turbine (disambigua). disambiguazione – se stai cercando altri significati... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 aprile 2022

