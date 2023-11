La definizione e la soluzione di: Viene assunto contro un veleno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ANTIDOTO

Significato/Curiosita : Viene assunto contro un veleno

Stai cercando altri significati, vedi veleno (disambigua). per veleno si intende una sostanza che, assunta da un organismo vivente, ha effetti dannosi... Stai cercando altri significati, vedi(disambigua). persi intende una sostanza che,daorganismo vivente, ha effetti dannosi... Un antidoto (dal greco atdt, "dato contro") è una sostanza in grado di contrastare una forma di avvelenamento. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

