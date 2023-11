La definizione e la soluzione di: La via del pasticciaccio brutto di Gadda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MERULANA

Significato/Curiosita : La via del pasticciaccio brutto di gadda

Suggerimenti del progetto di riferimento. quer pasticciaccio brutto de via merulana è un romanzo di carlo emilio gadda. apparve per la prima volta in... Suggerimentiprogettoriferimento. querdemerulana è un romanzocarlo emilio. apparve perprima volta in... Via Merulana è una strada storica di Roma situata nel centro storico, che collega la basilica di Santa Maria Maggiore alla basilica di San Giovanni in Laterano, lungo i rioni Monti e Esquilino. È anche famosa perché qui Carlo Emilio Gadda ambientò il suo romanzo Quer pasticciaccio brutto de via Merulana (1946). Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : La via del pasticciaccio brutto di Gadda : pasticciaccio; brutto; gadda; A volte è bello e a volte è brutto ; Il brutto e pavido acheo ucciso da Achille; Si può giocare brutto ; È cattivo quando è brutto ; Eccessivamente brutto ; Un brutto scherzo; Carlo gadda scrittore del secolo scorso; Un nome di gadda ; Il secondo nome di gadda ; Un libro di Carlo Emilio gadda ;

Cerca altre Definizioni