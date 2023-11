La definizione e la soluzione di: In Venezuela è la capitale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CARACAS

Valencia è la terza città del venezuela e la capitale dello stato di carabobo. la città è un polo economico che ospita le principali industrie e aziende... Caracas ([ka'akas]; nome ufficiale Santiago de León de Caracas) è la capitale del Venezuela.

