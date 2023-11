La definizione e la soluzione di: La valuta di Parigi precedente all Euro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FRANCHI

Significato/Curiosita : La valuta di parigi precedente all euro

Voce principale: euro. il simbolo dell'euro (€) è il simbolo utilizzato per la valuta euro. è stato presentato al pubblico dalla commissione europea il... Voce principale:. il simbolo(€) è il simbolo utilizzato per. è stato presentato al pubblico dalla commissione europea il... I Franchi furono uno dei numerosi popoli germanici occidentali che entrarono nel tardo Impero romano come federati e stabilirono un reame duraturo in Gallia, alla quale cambiarono il nome in Francia, cioè terra dei Franchi, e in parte della Germania. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

