La definizione e la soluzione di: Si valicano entrando in un altro paese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CONFINI

Significato/Curiosita : Si valicano entrando in un altro paese

Confini – plurale di confine

– plurale di confine Confini – album di Grazia Di Michele del 1993

