Vagabondo senza destinazione

Il follo) è un arcano maggiore dei tarocchi. altri nomi: il misero, il. francese: le mat, le fou, le fol. inglese: the fool, the foolish man...

I Dúnedain (che in sindarin significa uomini dell'ovest) o Númenoreani sono una popolazione di Arda, l'universo immaginario creato dallo scrittore inglese J. R. R. Tolkien. Di razza umana, essi abitavano l'isola di Númenor e poi i regni di Gondor e Arnor. Sono dotati di lunga vita, pari al triplo della normale vita umana, e gli stessi Valar hanno concesso loro molti doni come premio per le sofferenze che hanno subito nelle guerre contro l'oscuro signore Morgoth. Essi sono il popolo di Elros, figlio di Eärendil, imparentato con gli elfi e anche con i Maiar.