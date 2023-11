La definizione e la soluzione di: Lo usano i parrucchieri per propagare l aria calda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIFFUSORE

Significato/Curiosita : Lo usano i parrucchieri per propagare l aria calda

Un diffusore acustico, o anche semplicemente diffusore, è un trasduttore o un insieme di trasduttori che trasformano il segnale elettrico proveniente da un amplificatore audio in suono. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

