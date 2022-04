Una tuta che si usa per dormire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una tuta che si usa per dormire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PIGIAMA

Significato/Curiosita : Una tuta che si usa per dormire

Di o su pigiama wikizionario contiene il lemma di dizionario «pigiama» wikimedia commons contiene immagini o altri file su pigiama (en) pigiama, su enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 aprile 2022

I dottori lo consigliano ripetuta mente agli obesi; Lo è la tuta del meccanico; Gli strati di terra battuta che costituiscono l argine; Una persona... ripetuta ; Il decotto... prima di dormire ; Fa dormire ; Disturbo che impedisce di dormire ; Lo prende chi vuol dormire e non ci riesce;