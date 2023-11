La definizione e la soluzione di: Una sfumatura di blu che è anche un metallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COBALTO

Elettrici e come additivo indurente del platino. l'iridio somiglia al platino, poiché è un metallo di colore bianco con una lievissima sfumatura gialla.... Elettricicome additivo indurente del platino. l'iridio somiglia al platino, poichécolore bianco conlievissimagialla.... Il cobalto è l'elemento chimico di numero atomico 27 e il suo simbolo è Co. È il primo elemento del gruppo 9 del sistema periodico, facente parte del blocco d, ed è quindi un elemento di transizione. Nella vecchia nomenclatura ha costituito, insieme al ferro, l'elemento precedente, e al nichel, il successivo, la triade del gruppo VIII del sistema periodico, detto anche gruppo del ferro; allo stato metallico condivide con essi il ferromagnetismo, sebbene meno spiccato che nel ferro. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

