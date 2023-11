La definizione e la soluzione di: Una proteina di molti cereali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GLUTINE

Significato/Curiosita : Una proteina di molti cereali

I cereali integrali sono i cereali e gli pseudocereali che contengono l'endosperma, il germe e la crusca a differenza dei cereali raffinati, che conservano... integrali sono ie gli pseudocereali che contengono l'endosperma, il germe e la crusca a differenza deiraffinati, che conservano... Con il termine glutine viene indicato un complesso proteico tipico di alcuni cereali caratterizzato, a livello chimico, dall'essere insolubile in ambiente acquoso. Le frazioni, ovvero le componenti, meglio caratterizzate di questo insieme di proteine sono due: la prolammina, nota con il nome di gliadina nel frumento e responsabile dei principali fenomeni di reazioni avverse nei soli soggetti allergici, e la glutenina presenti principalmente nell'endosperma della cariosside di cereali quali frumento, orzo, segale. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

