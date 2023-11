La definizione e la soluzione di: In una parola, importanza e precedenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PRIORITÀ

Significato/Curiosita : In una parola importanza e precedenza

Che hanno importanza liturgica media. hanno il grado di festa le celebrazioni del signore di minore importanza, le celebrazioni degli apostoli e degli evangelisti... Che hannoliturgica media. hanno il grado di festa le celebrazioni del signore di minore, le celebrazioni degli apostolidegli evangelisti... La priorità marciana è una ipotesi di soluzione del problema sinottico, secondo la quale il Vangelo secondo Marco sarebbe stato il primo tra i tre vangeli sinottici ad essere composto e gli altri due, il Vangelo secondo Luca e il Vangelo secondo Matteo, avrebbero utilizzato Marco come una delle loro fonti. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

