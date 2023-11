La definizione e la soluzione di: Una Caterina tra le mogli di Enrico VIII. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PARR

Significato/Curiosita : Una caterina tra le mogli di enrico viii

le sei mogli di enrico viii (the private life of henry viii) è un film del 1933 diretto da alexander korda. charles laughton, che in seguito interpreterà... sei(the private life of henry) è un film del 1933 diretto da alexander korda. charles laughton, che in seguito interpreterà... Caterina Parr (Blackfriars, 1512 – Castello di Sudeley, 5 settembre 1548) fu regina consorte d'Inghilterra e Irlanda, dal 1543 al 1547, come sesta e ultima moglie di Enrico VIII Tudor. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

