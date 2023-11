La definizione e la soluzione di: L uccellino di un orologio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CUCÙ

L'orologio a cucù è un dispositivo per la misura del trascorrere del tempo che segnala il passaggio delle ore con l'uscita del modello di un uccellino dalla cassa dell'orologio stesso, accompagnata da un suono che imita il caratteristico verso del cuculo. Dal punto di vista del funzionamento meccanico tradizionalmente gli orologi a cucù sono orologi a pendolo, ma esistono modelli moderni al quarzo. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

