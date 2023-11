La definizione e la soluzione di: Tutto ciò che esiste in assoluto secondo i filosofi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ENTE

Significato/Curiosita : Tutto cio che esiste in assoluto secondo i filosofi

Vide omero, i filosofi parmenide, eraclito e platone, i poeti tragici, tucidide e archimede. tutto ciò che tali nomi implicano prese forma in pochi secoli... Vide omero,parmenide, eraclito e platone,poeti tragici, tucidide e archimede.tali nomi implicano prese formapochi secoli... L'ente indica etimologicamente qualcosa che è; può dunque riferirsi a diversi concetti: Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

