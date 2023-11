La definizione e la soluzione di: Togliere la scorza alla frutta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SBUCCIARE

Significato/Curiosita : Togliere la scorza alla frutta

la cui scorza rossastra la fa preferire alle varietà triangolari ed alle nere comuni, dette da cottura.« plinio prende in considerazione anche la modalità... cuirossastrafa preferire alle varietà triangolari ed alle nere comuni, dette da cottura.« plinio prende in considerazione anchemodalità... Citrus unshiu (Yu.Tanaka ex Swingle) Marcow., 1921 , detto comunemente miyagawa o myacawa, è una specie di agrume, un mandarancio, senza semi e facile da sbucciare. È conosciuto anche come miyagawa o myacawa, unshu mikan, mandarino satsuma e arancia satsuma. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

