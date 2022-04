Tito e Vespasiano fecero parte di quella Flavia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tito e Vespasiano fecero parte di quella Flavia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 8 lettere : DINASTIA

Significato/Curiosita : Tito e vespasiano fecero parte di quella flavia

La dinastia flavia fu la seconda dinastia imperiale romana, che detenne il potere dal 69 al 96. i flavii vespasiani erano una famiglia della classe media...

Una dinastia è una serie di re o di principi di una stessa famiglia che si succedono al governo di uno o più paesi. il termine dinastia è usato in senso... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 aprile 2022

