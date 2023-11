La definizione e la soluzione di: Tecnica per scrivere con la macchina Michela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : STENOTIPIA

Significato/Curiosita : Tecnica per scrivere con la macchina michela

(1980), macchina di passaggio fra le macchine per scrivere e i sistemi di scrittura; nel 1981 esce inoltre una nuova versione della macchina olivetti... (1980),di passaggio fra lee i sistemi di scrittura; nel 1981 esce inoltre una nuova versione dellaolivetti... La stenotipia indica un metodo di abbreviazione della scrittura eseguita con una macchina, comunemente chiamata macchina per stenografare. Essa esegue battute di uno o più tasti contemporaneamente. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

