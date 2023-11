Superlativo assoluto di acre

Posseduta dal soggetto; grado, in cui la gradazione intensiva è espressa al suo massimo in sensoo relativo: il grado comparativo...

In narratologia (ma anche nel cinema, nei videogiochi, nella televisione e in altri campi della finzione) il termine antagonista viene usato generalmente per indicare il personaggio che, in una storia, si oppone al protagonista. Nei generi letterari che utilizzano la figura dell'eroe (bravo) in senso lato o in senso stretto (per esempio fiabe e romanzi cavallereschi), l'antagonista rappresenta l'antieroe o il cattivo. Tuttavia, l'associazione protagonista-buono e antagonista-cattivo non è evidentemente universale e molte opere sono narrate dal punto di vista di un personaggio "cattivo".