Soluzione 9 lettere : GUAZZETTO

Significato/Curiosita : Sughetto al pomodoro per piatti di pesce

Finale e perché il "sughetto" sia della giusta consistenza, un'ora a fiamma lentissima rimescolando di continuo se ad oggi reperire il pesce a milano non è... Finale e perché il "" sia della giusta consistenza, un'ora a fiamma lentissima rimescolandocontinuo se ad oggi reperire ila milano non è... Il brodo è una preparazione alimentare di forma liquida, consistente di acqua che ha estratto le sostanze di carne, verdura o pesce, o un misto di queste, tramite la bollitura prolungata da freddo, con l'eventuale aggiunta di sale, spezie ed aromi. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

