Soluzione 17 lettere : ANATOMIA COMPARATA

Significato/Curiosita : Studia le analogie tra le diverse specie animali

animale. la sociobiologia studia le relazioni intraspecifiche, ossia le interazioni sociali che avvengono tra animali appartenenti alla stessa specie... . la sociobiologiarelazioni intraspecifiche, ossiainterazioni sociali che avvengonoappartenenti alla stessa... L'Anatomia comparata è una disciplina di sintesi appartenente alla biologia, fondamentale per lo studio della medicina veterinaria. Essa opera mediante la “comparazione” fra le strutture anatomiche dei diversi gruppi di vertebrati e si pone l'obiettivo di individuare ed analizzare le cause della loro forma, della loro organizzazione strutturale e dei loro adattamenti. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

