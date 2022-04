Strato sottile di zucchero a velo su un dolce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strato sottile di zucchero a velo su un dolce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPOLVERO

Significato/Curiosita : Strato sottile di zucchero a velo su un dolce

Al cioccolato e rivestito di zucchero a velo. pizza dolce / pizza dogge: dolce composto da vari strati di pan di spagna di colore giallo intenso, bagnati...

Lo spolvero è una tecnica pittorica che permette di riportare un disegno su varie superfici. nello “spolvero” si disegna dapprima a grandezza naturale... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 aprile 2022

Altre definizioni con strato; sottile; zucchero; velo; dolce; Somministrato con l aerosol; Uno strato della pelle; Tasto dei registrato ri; Lo strato di foglie secche che si deposita intorno agli alberi; sottile pannello di vetro, ferro o ghiaccio; Esile e sottile , con corporatura debole; Minuto, sottile ; Lo è la voce sottile ; Dolce fatto di albumi montati e zucchero cotti; Relativo ad un industria in cui non può mancare lo zucchero ; zucchero di canna; Lo zucchero cantante; Come un ritmo piuttosto velo ce; Frecciarossa, Italo: __ ad alta velo cità; Un piatto velo ce da preparare; velo di sudore; Sciroppo bianco molto dolce al sapore di mandorla; dolce fatto di albumi montati e zucchero cotti; Chi l ha Scritto: dolce per sé; Un pesce d acqua dolce affine al lavarello; Cerca nelle Definizioni