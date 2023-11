La definizione e la soluzione di: Lo storico latino autore del De Catilinae. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SALLUSTIO

Lo storico latino autore del de catilinae

Il de catilinae coniuratione (in italiano la congiura di catilina) è una monografia storica, la seconda in assoluto della letteratura latina, scritta... Gaio Sallustio Crispo (in latino: Gaius Sallustius Crispus, AFI : ['gaj.js sal.'lus.t.s 'krs.ps]; nelle epigrafi: C·SALLVSTIVS ; Amiternum, 1º ottobre 86 a.C. – Roma, 13 maggio 34 a.C.), più semplicemente noto come Sallustio, è stato uno storico, politico e senatore romano del periodo repubblicano.

