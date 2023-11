Storica località mantovana

Fra le proposte di borgo, borgoltrepò oppure riva. il legame fra le tre comunità ha antiche radici, dato che tutte facevano...

Goito (Gùit in dialetto alto mantovano) è un comune italiano di 9 987 abitanti della provincia di Mantova in Lombardia. Fa parte dei comuni dell'Alto Mantovano. Per estensione si trova al terzo posto tra i comuni della provincia di Mantova.