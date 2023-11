La definizione e la soluzione di: Sport di squadra a 5 giocatori biliardino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CALCETTO

Significato/Curiosita : Sport di squadra a 5 giocatori biliardino

Anche calcetto o biliardino o pincanello (soprattutto nella zona brescia) è un gioco che simula una partita di calcio, in cui i giocatori manovrano, in un... Calcetto – sinonimo di calcio a 5

Calcetto – sinonimo di calcio a 5 Calcetto – sinonimo di calcio balilla

Altre risposte alla domanda : Sport di squadra a 5 giocatori biliardino :

