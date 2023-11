La definizione e la soluzione di: Sostegni per comici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPALLE

In anatomia umana, la spalla è una regione di unione tra l'arto superiore e il torace. Al contrario dell'anca (l'analoga regione di unione dell'arto inferiore al tronco) è costituita da diverse unità giunturali. La principale funzione della spalla e di tutto l'arto superiore è quella di permettere di atteggiare la mano in diverse posizioni per poter effettuare la moltitudine di compiti che è capace di svolgere. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

