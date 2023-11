La definizione e la soluzione di: Sostanza in grado di distruggere i funghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FUNGICIDA

Significato/Curiosita : Sostanza in grado di distruggere i funghi

si verificano casi di morte per avvelenamento da funghi. per prevenire l'avvelenamento da funghi, bisognerebbe quindi avere estrema familiarità con... si verificano casi di morte per avvelenamento da. per prevenire l'avvelenamento da, bisognerebbe quindi avere estrema familiarità con... La parola anticrittogamico deriva da crittogame, e intende specificare un elemento o un composto la cui azione è finalizzata nell'eliminare completamente forme di vita appartenenti a questo gruppo. Rappresenta la classe di prodotti fitosanitari comunemente definita come fungicida, in quanto usati contro i funghi parassiti delle piante. I prodotti usati in medicina e veterinaria per curare le micosi nell'uomo e negli animali appartengono invece alla categoria dei farmaci e sono chiamati antimicotici. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Sostanza in grado di distruggere i funghi : sostanza; grado; distruggere; funghi; sostanza grassa e untuosa; Si dice di una sostanza che facilita l assorbimento di un liquido; sostanza come l albumina; sostanza che stimola Fazione del cuore; sostanza estratta dalle patate; Una sostanza attaccaticcia; Strutture nervose in grado di reagire a stimoli esterni; Il grado più alto della carriera diplomatica; Il grado più di super; grado militare; Un anfibio in grado di riprodursi anche allo stato larvale; grado di purezza dei metalli preziosi; Distrugge per il solo piacere di distruggere ; Nato per distruggere ; Annichilire distruggere ; Voleva distruggere Cartagine; Il distruggere fine a se stesso; distruggere con le fiamme; I filamenti che formano i funghi ; funghi coltivati; Animali funghi batteri piante viventi; Aree in cui si cercano i funghi ; Gli apparati vegetativi dei funghi ; Filamento dei funghi ;

Cerca altre Definizioni