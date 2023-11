La definizione e la soluzione di: Ci sono quelli di Malta... e dello zodiaco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAVALIERI

Significato/Curiosita : Ci sono quelli di malta... e dello zodiaco

Alla rovescia - i fiamminghi a terni. cascata delle marmore fontana dello zodiaco (terni) umbri brigata garibaldi antonio gramsci altri progetti wikizionario... Persone Alberto Cavalieri (1927-2011) – pittore e scultore italiano

(1927-2011) – pittore e scultore italiano Agustín Cavalieri (1982) – ex rugbista a 15 argentino

(1982) – ex rugbista a 15 argentino Anita Raffaella Cavalieri (1884-1969) – scultrice e poetessa italiana

(1884-1969) – scultrice e poetessa italiana Antonio Cavalieri Ducati (1853-1927) – ingegnere e imprenditore italiano

(1853-1927) – ingegnere e imprenditore italiano Bonaventura Cavalieri (1598-1647)– matematico italiano, ideatore dell'omonimo principio

(1598-1647)– matematico italiano, ideatore dell'omonimo principio Caterina Cavalieri , nata Katharina Cavalier (1755-1801) – soprano austriaco

, nata Katharina Cavalier (1755-1801) – soprano austriaco Clara Archivolti Cavalieri (1852-1945) – filantropa italiana

(1852-1945) – filantropa italiana Diego Cavalieri (1982) – calciatore brasiliano

(1982) – calciatore brasiliano Emilio de' Cavalieri (1550-1602) – compositore e organista italiano

(1550-1602) – compositore e organista italiano Emilio Giacomo Cavalieri – vescovo cattolico

– vescovo cattolico Enrico Cavalieri (1957) – ex calciatore italiano

(1957) – ex calciatore italiano Gasparo Cavalieri (1648-1690) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano

(1648-1690) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano Giacomo Cavalieri (1565-1629) – cardinale italiano

(1565-1629) – cardinale italiano Gianni Cavalieri , propr. Vittorio Cavalieri (1908-1955) attore italiano, fratello dell'attore Gino

, propr. Vittorio Cavalieri (1908-1955) attore italiano, fratello dell'attore Gino Gino Cavalieri , propr. Luigi Cavalieri (1895-1992) – attore italiano

, propr. Luigi Cavalieri (1895-1992) – attore italiano Giovan Battista Cavalieri , o Giovanni Battista de’ Cavalleris (1525-1601) – incisore ed editore italiano

, o Giovanni Battista de’ Cavalleris (1525-1601) – incisore ed editore italiano Katherina Cavalieri (1755-1801) – soprano austriaco

(1755-1801) – soprano austriaco Lina Cavalieri , propr. Natalina Cavalieri (1875-1944) – soprano e attrice cinematografica italiana

, propr. Natalina Cavalieri (1875-1944) – soprano e attrice cinematografica italiana Ludovico Cavalieri , o Cavaleri (1867-1942) – pittore italiano

, o Cavaleri (1867-1942) – pittore italiano Paola Cavalieri (1950) – filosofa italiana

(1950) – filosofa italiana Paolo Cavalieri (1559 o 1560-1614) – religioso, teologo e compositore italiano

(1559 o 1560-1614) – religioso, teologo e compositore italiano Pio Franchi de' Cavalieri (1869-1960) – luogotenente del Sovrano Militare Ordine di Malta

(1869-1960) – luogotenente del Sovrano Militare Ordine di Malta Pico Deodato Cavalieri (1873-1917) – militare e aviatore italiano

(1873-1917) – militare e aviatore italiano Renato Cavalieri (1927) – ex calciatore italiano

(1927) – ex calciatore italiano Tommaso de' Cavalieri (1509-1587) – nobile italiano

(1509-1587) – nobile italiano Vittorio Cavalieri, o Cavalleri (1860-1938) – pittore italiano Altro I cavalieri – commedia teatrale di Aristofane

– commedia teatrale di Aristofane Rugby Club I Cavalieri – squadra di rugby di Prato

– squadra di rugby di Prato Cavalieri – personaggi dei Cavalieri dello zodiaco Pagine correlate Cavaliere (disambigua) Alla rovescia - i fiamminghi a terni. cascata delle marmore fontana(terni) umbri brigata garibaldi antonio gramsci altri progetti wikizionario... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

