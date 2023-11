La definizione e la soluzione di: Ci sono quelle papali e quelle al tribunale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : UDIENZE

Significato/Curiosita : Ci sono quelle papali e quelle al tribunale

L'udienza preliminare, nel diritto processuale italiano, è una fase della procedura penale, la prima del processo in senso stretto, nella quale vengono compiute una, o raramente più, udienze che si tengono dinanzi al giudice dell'udienza preliminare (GUP).

