Sono perizie

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi consulenza tecnica. la(dal latino perìtia, derivato a sua volta da perìtus, 'esperto') è l'analisi...

La stima è una valutazione effettuata dal valutatore finalizzata a stabilire il valore numerico di una grandezza, come ad esempio il valore economico e monetario di un bene mobile o immobile. Può essere utilizzata, in casi più rari, per indicare il costo approssimativo di un dato servizio.