La definizione e la soluzione di: C è ne sono di consumo e di rifugio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BENI

Significato/Curiosita : C e ne sono di consumo e di rifugio

Il 580 a.c. e il 570 a.c. – metaponto, 495 a.c. circa) è stato un filosofo, matematico, scienziato e legislatore greco antico. forse figlio di mnesarco... Geografia El Beni o Beni – dipartimento della Bolivia.

o – dipartimento della Bolivia. Beni – fiume della Bolivia.

– fiume della Bolivia. Beni – isola della Bolivia sita nell'omonimo fiume.

– isola della Bolivia sita nell'omonimo fiume. Beni – città della regione del Nord Kivu nella Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire), dotata di aeroporto (codice BNC).

– città della regione del Nord Kivu nella Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire), dotata di aeroporto (codice BNC). Beni – città del Nepal. Onomastica Beni ... – "figli (di)..." elemento comune negli antroponimi arabi

... – "figli (di)..." elemento comune negli antroponimi arabi Beni – cognome italiano Persone Alfredo Beni (1931-1977) – militare italiano

(1931-1977) – militare italiano Antonio Beni (1866-1941) – pittore e architetto italiano

(1866-1941) – pittore e architetto italiano Carlo Beni (1849-1932) – avvocato, naturalista, politico e storico italiano

(1849-1932) – avvocato, naturalista, politico e storico italiano Claudia Beni (1986) – cantante croata

(1986) – cantante croata Dario Beni (1889-1969) – ciclista italiano

(1889-1969) – ciclista italiano Gil Beni (1998) – cestista israeliano

(1998) – cestista israeliano Katia Beni (1961) – attrice italiana

(1961) – attrice italiana Paolo Beni (1552 circa-1625) – filologo, letterato e gesuita italiano

(1552 circa-1625) – filologo, letterato e gesuita italiano Paolo Beni (1937) – ex allenatore di calcio e calciatore italiano

(1937) – ex allenatore di calcio e calciatore italiano Paolo Beni (1954) – politico italiano

(1954) – politico italiano Beni (1986) – cantante giapponese, precedentemente nota come Beni Arashiro Musica Beni – album di Beni del 2005 Altro Beni culturali – beni mobili o immobili, materiali o immateriali, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli Pagine correlate Bene Il 580 a.il 570 a.. – metaponto, 495 a.. circa)stato un filosofo, matematico, scienziatolegislatore greco antico. forse figliomnesarco... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

