La definizione e la soluzione di: Lo sono certe pesche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : NETTARINE

Significato/Curiosita : Lo sono certe pesche

Altre risposte alla domanda : Lo sono certe pesche : sono; certe; pesche; Essere presente: io sono tu; sono vicine in Dakar; sono scuole dell obbligo; Le più grosse sono di cocco; sono lontane nel metro quadro; sono in calce agli assegni; Pesanti come certe tasse; Se ne fa uno largo di certe cose; La ragazza con mazza e tamburo di certe sfilate; Egli in certe poesie; L AD in certe aziende; Complesso di riti e credenze tipici di certe culture tribali; Ci ricorda un dolce con le pesche ; Si tritano nelle pesche ripiene alla piemontese; Si trovano dentro ciliegie, pesche , albicocche; La stagione di angurie, pesche e fichi; Sono anche dette pesche noci; Redditizio come un albero carico di mele o pesche ;

