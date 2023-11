La definizione e la soluzione di: Un sistema frenante in auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ABS

Significato/Curiosita : Un sistema frenante in auto

Utilitarie in versione non sportiva. oppure sono auto elettriche che grazie alla frenata che si converte in energia elettrica utilizzano l’impianto frenante meno... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

